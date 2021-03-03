Нацбанк перевірятиме фінансові установи за новим ризик-підходом

За результатами інспекційної перевірки Нацбанк складатиме довідки та звіт

Регулятор проводитиме інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінпослуг за новим ризик-орієнтованим підходом

Національний банк затвердив нове положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг. Положення затверджене постановою НБУ №22, яка набирає чинності з 3 березня 2021 року.

Нове положення дозволить регулятору ефективно та системно здійснювати інспекційні перевірки згідно з новим ризик-орієнтованим підходом. НБУ керуватиметься принципом пропорційності, оцінюватиме ризики та доцільність.

Під час інспекційних перевірок регулятор отримуватиме актуальну інформацію про ринок, зможе запобігати правопорушенням та своєчасно комунікувати з учасниками ринку.

Національний банк зокрема здійснюватиме:

планові інспекційні перевірки, які проводяться відповідно до річного плану, затвердженого правлінням НБУ, до 25 грудня року, що передує року проведення перевірок. План перевірок на 2021 рік був оприлюднений торік у грудні;

позапланові інспекційні перевірки, які проводяться на підставі наказу Нацбанку за наявності законних підстав.

Крім того, якщо до складу фінансової групи входять небанківські фінустанови, які регулює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, НБУ може ініціювати перед нею проведення інспекційних перевірок учасників групи на консолідованій основі.

За результатами інспекційної перевірки Нацбанк складатиме довідки та звіт. Довідки надаватимуться об’єкту перевірки на етапі завершення перевірки. А звіт міститиме рекомендації та враховуватиме можливі обґрунтовані заперечення до фактів, викладених у довідках.

Якщо НБУ виявлятиме порушення вимог законодавства в частині регулювання діяльності з надання фінпослуг, то готуватиме пропозиції про надання розпорядження про усунення порушення та/або доцільність застосування до об’єкта перевірки адекватного заходу впливу.

Між іншим, напередодні НБУ виявив порушення фінмоніторингу в Приватбанку.