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    НБУ виявив порушення фінмоніторингу в Приватбанку

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    Національний банк України виявив у Привабанку порушення у сфері фінансового моніторингу - НБУ виявив порушення фінмоніторингу в Приватбанку
    Національний банк України виявив у Привабанку порушення у сфері фінансового моніторингу

    Регулятор надіслав Приватбанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій

    Національний банк України (НБУ) виявив у Привабанку порушення у сфері фінансового моніторингу.

    Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    За даними НБУ, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

    НБУ надіслав Приватбанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

    До слова, напередодні Національний банк України переглянув перелік системно важливих банків і змінив його.

    Так, Приватбанк традиційно залишився у списку системно важливих банків України.

    Також повідомлялося, що Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов.

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    Теги: Національний банк економіка Приватбанк фінанси НБУ
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