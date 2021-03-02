НБУ виявив порушення фінмоніторингу в Приватбанку

Національний банк України виявив у Привабанку порушення у сфері фінансового моніторингу

Регулятор надіслав Приватбанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій

Національний банк України (НБУ) виявив у Привабанку порушення у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними НБУ, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.

НБУ надіслав Приватбанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.

До слова, напередодні Національний банк України переглянув перелік системно важливих банків і змінив його.

Так, Приватбанк традиційно залишився у списку системно важливих банків України.

Також повідомлялося, що Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов.