НБУ виявив порушення фінмоніторингу в Приватбанку
Регулятор надіслав Приватбанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій
Національний банк України (НБУ) виявив у Привабанку порушення у сфері фінансового моніторингу.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
За даними НБУ, порушення виявлене за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного нагляду.
НБУ надіслав Приватбанку письмове застереження за порушення порядку зупинення фінансових операцій.
До слова, напередодні Національний банк України переглянув перелік системно важливих банків і змінив його.
Так, Приватбанк традиційно залишився у списку системно важливих банків України.
Також повідомлялося, що Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов.