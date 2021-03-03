Валютна гойдалка: Нацбанк знову опустив долар нижче 28 грн
Після кількаденного незначного здорожчання долар знову подешевшав
На середу, 3 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,93 грн/$, що менше майже на 7 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
Офіційний курс гривні до євро на 3 березня встановлено на рівні 33,60 грн/євро, тоді як на 1 березня він становив 33,71 грн/євро.
Таким чином, офіційний курс євро і долара падає.
Нагадаємо, на 1 березня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,00 грн/$.
Як відомо, останній тиждень лютого минулого під знаком стабільності курсу долара. Причому «штиль» на валютному ринку виявився ще більшим, ніж тижнем раніше. Курс як готівкового, так і безготівкового долара змінювався в межах статистичної похибки.