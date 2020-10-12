Нацбанк посилив санкції за порушення фінмоніторингу



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Мінімальна сума грошового зобов’язання банку становитиме 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для угоди з питань фінансового моніторингу – 25% від розрахункової суми штрафу, - НБУ

Відтепер обов’язковою умовою укладення будь-якої письмової угоди з банком є грошове зобов’язання

Національний банк оновив нормативну базу щодо застосування заходів впливу за порушення фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк імплементував нові вимоги національного законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу в Положення про застосування заходів впливу», - повідомляє регулятор.

Відтак зміни передбачають:

поступовий перехід від практики застосування інструменту «ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу» до оцінки належності системи управління ризиками. Зокрема, перелік ознак ризикової діяльності з питань фінмоніторингу скорочено з 10 до однієї;

можливість застосовувати за порушення банком законодавства з питань фінмоніторингу письмову угоду;

перегляд розміру штрафів за порушення банком законодавства з питань фінмоніторингу, а також видів таких порушень.

Національний банк також доповнив порядок укладення письмової угоди з банком, аби привести його у відповідність до змін у статті 73 закону «Про банки і банківську діяльність».

Зокрема відтепер обов’язковою умовою укладення будь-якої письмової угоди з банком є грошове зобов’язання.

Мінімальна сума грошового зобов’язання банку становитиме 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для угоди з питань фінансового моніторингу – 25% від розрахункової суми штрафу, якщо розрахункова сума штрафу становитиме 2 млн грн і більше.

Письмова угода також має містити інформацію про порушення законодавства в діяльності банку та/або здійснення ним ризикової діяльності та їх визнання банком, а також розрахункову суму штрафу для угод із питань фінансового моніторингу.

Вона також має містити заходи, які банк зобов’язується вжити, строки їх виконання, суму грошового зобов'язання, яку банк зобов'язується сплатити, та строк сплати.

Максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства з питань фінмоніторингу – до 7 950 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – узгоджено зі змінами в статті 73 закону «Про банки і банківську діяльність».

Також унормовано відповідальність у вигляді штрафу за невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку у сфері моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Зазначені зміни внесені до положення про застосування Національним банком заходів впливу постановою правління НБУ №139 від 7 жовтня 2020 року, яка набирає чинності з 10 жовтня 2020 року.