Євро дешевшає: курс валют на 9 жовтня



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Євро дешевшає

Євро подешевшав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,27 гривень за євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс євро на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 33,2799 гривень за євро (-0,0504 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 33,3303 гривень за євро.

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,15 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,13 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2836 гривень за 1 долар (-0,0404 грн). При цьому курс долара на 8 жовтня становить 28,3240 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після тривалого зростання.

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