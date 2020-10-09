Нацбанк видав банкам 5 млрд грн для рефінансування



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Банки отримали кредити під 6% річних

НБУ видав кредити 14 банкам строком на п'ять років

Національний банк України за підсумками тендера 9 жовтня задовольнив заявки 14 банків на отримання рефінансування строком до 5 років на загальну суму 5 млрд грн під 6% річних.

Про це свідчать дані НБУ про підсумки проведення тендера з рефінансування банків.

Зазначається, що НБУ задовольнив заявку одного банку на отримання рефінансування в обсязі 300 млн грн на термін до 82 днів під 6% річних.

Як повідомлялося, за підсумками попереднього тендера з надання кредитів рефінансування на термін до 5 років, що відбувся 11 вересня:

державний «Укрексімбанк» залучив 515 млн грн,

«ТАСкомбанк» – 500 млн грн,

«Кредобанк» – 450 млн грн,

«РВС Банк» – 303,98 млн грн,

«Радабанк» – на 80 млн грн,

«Укрбудінвестбанк» – на 48 млн грн і «Український банк реконструкції та розвитку» – 12 млн грн.

Загалом, починаючи з 8 травня НБУ провів п'ять таких тендерів на загальну суму близько 21,4 млрд грн.

Нагадаємо, з 27 квітня Національний банк збільшив термін основних операцій з регулювання ліквідності банків, зокрема, операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах з 30 до 90 днів.