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    Нацбанк видав банкам 5 млрд грн для рефінансування

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    Банки отримали кредити під 6% річних - Нацбанк видав банкам 5 млрд грн для рефінансування
    Банки отримали кредити під 6% річних

    НБУ видав кредити 14 банкам строком на п'ять років

    Національний банк України за підсумками тендера 9 жовтня задовольнив заявки 14 банків на отримання рефінансування строком до 5 років на загальну суму 5 млрд грн під 6% річних.

    Про це свідчать дані НБУ про підсумки проведення тендера з рефінансування банків.

    Зазначається, що НБУ задовольнив заявку одного банку на отримання рефінансування в обсязі 300 млн грн на термін до 82 днів під 6% річних.

    Як повідомлялося, за підсумками попереднього тендера з надання кредитів рефінансування на термін до 5 років, що відбувся 11 вересня:

    державний «Укрексімбанк» залучив 515 млн грн,

    «ТАСкомбанк» – 500 млн грн,

    «Кредобанк» – 450 млн грн,

    «РВС Банк» – 303,98 млн грн,

    «Радабанк» – на 80 млн грн,

    «Укрбудінвестбанк» – на 48 млн грн і «Український банк реконструкції та розвитку» – 12 млн грн.

    Загалом, починаючи з 8 травня НБУ провів п'ять таких тендерів на загальну суму близько 21,4 млрд грн.

    Нагадаємо, з 27 квітня Національний банк збільшив термін основних операцій з регулювання ліквідності банків, зокрема, операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах з 30 до 90 днів.

    Національний банк кредит банки НБУ
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