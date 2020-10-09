Зеленський у Лондоні переконував інвесторів у незалежності Нацбанку



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Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери

Міжнародні партнери України слідкують за ситуацією, що складається навколо НБУ

Президент Володимир Зеленський під час перебування у Великій Британії наголосив, що Національний банк України залишається незалежним.

Про це він заявив на зустрічі в Лондоні з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери, повідомляє пресслужба глави держави.

«Національний банк був, є й залишиться незалежним», – відзначив Зеленський.

Він додав, що з моменту призначення новим головою НБУ Кирила Шевченка український центробанк продовжує проводити зважену монетарну політику задля забезпечення макроекономічної стабільності.

Зеленський також наголосив, що надважливою для України є підтримка міжнародних партнерів.

«Ми вдячні МВФ, ЄС та Світовому банку за фінансові пакети підтримки для нашої держави та підтримку важливих реформ в Україні», – зазначив він.

Зеленський зауважив, що Україна послідовно реалізує всі реформи, погоджені меморандумом з МВФ. Зокрема, лібералізовано ринок газу для приватних споживачів і запроваджено прозорий ринок сільськогосподарських земель.

«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проєктів», – зазначив президент, звертаючись до інвесторів.

2 жовтня Рада НБУ оголосила догану та висловила недовіру першій заступниці голови Нацбанку Катерині Рожковій і заступнику голови Дмитру Сологубу начебто за порушення топменеджерами розпорядчих актів регулятора, кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко звинуватив заступників у порушенні політики «єдиного голосу».

МВФ прокоментував рішення Ради НБУ щодо висловлення недовіри та оголошення догани членам правління Національного банку Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу.

За словами члена ради Василя Горбаля, заступникам голови НБУ висловили недовіру через їх публічні виступи в ЗМІ. «Останні інтерв’ю Сологуба та Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами», - зазначив Горбаль.

Катерина Рожкова назвала ці рішення «перемогою минулого над майбутнім» і вважає це загрозою незалежності Національного банку.

Дмитро Сологуб заявив, що отримав догану вперше за 20 років професійної діяльності «за професійні та неупереджені комунікації».

Член ради НБУ Віталій Шапран заявив, що Рожкову і Сологуба « у буремні 90-і» розстріляли би біля під’їзду.