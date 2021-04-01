Перерахунок пенсій, тарифи, безкоштовні пологи: що зміниться для українців з 1 квітня

З цього місяця на українців чекає низка нововведень

«Главком» підготував інформацію про ключові зміни та новації в Україні з 1 квітня

З 1 квітня в Україні очікується низка змін: завершується опалювальний сезон, набувають чинності оновлені тарифи на комунальні послуги та Програма медичних гарантій, змінюється вік виходу на пенсію для жінок.

«Главком» підготував інформацію про ключові зміни та новації в Україні з 1 квітня.

Зміни при виході на пенсію



З 1 квітня 2021 року в Україні зростає пенсійний вік для жінок – до 60 років (було 59,6), та посилюються вимоги до страхового стажу. Так, низка українців зможуть вийти на заслужений відпочинок пізніше, ніж планували.

Утім, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно виконати вимогу щодо стажу. У 2021 році в Україні, згідно із законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зміняться вимоги до страхового стажу, зокрема:

щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно 28 років стажу;

щоб вийти на пенсію в 63 роки потрібно від 18 до 28 років стажу;

щоб вийти в 65 років потрібно від 15 до 18 років стажу.

Рішення щодо поетапного підвищення пенсійного віку ухвалили ще 2011 року. Відтоді щороку вимоги до віку жінок збільшуються на пів року. У підсумку вже 2021 відбудеться останній етап підвищення.

Пенсії перерахують



Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб. Це передбачено ст. 42 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера.

Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.

Розрахунки показують, що приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсії. Наприклад, при 6000 гривнях, це 120 грн. Якщо зарплата працюючих на пенсії стала менше, він має право враховувати середній заробіток за попередній період.

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Тарифи на газ і електроенергію

Тариф на електроенергію для українців у квітні залишається на незмінному рівні. Підвищувати ціни не будуть і, згідно з рішенням Кабміну, вартість електрики залишиться на рівні 1 грн 68 коп. за кіловат.

Утім, з 1 травня в Україні може зрости тариф на електроенергію. На регуляції ситуації з ринком електроенергії наполягають також і в Міжнародному валютному фонді.

Також з 1 квітня змінюється ціна на газ, оскільки урядове обмеження щодо пільгової вартості газу для населення втрачає чинність і постачальники повернуться до ринкових цін. Газопостачальні компанії вже визначилися із вартістю блакитного палива на квітень і чимало з них залишили ціну на тому ж рівні. Але деякі компанії встановили ціни вищі за березневий тариф.

Детальніше читайте у матеріалі: Обмеження уряду перестали діяти. Стало відомо, якою буде ціна на газ для населення

Завершення опалювального сезону



В Україні традиційно наближається до завершення опалювальний сезон. Як правило, тепло до будинків перестають подавати у першій половині квітня – коли середньодобова температура протягом трьох днів не опускається нижче +8 градусів.

Серед великих міст з датами відключення опалення визначилися, зокрема, у Дніпрі (з 1 квітня), Харкові (з 15 квітня) та Кропивницькому (не пізніше 15 квітня).

Також з 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках.

Натомість у місті Хуст на Закарпатті завершили опалювальний сезон ще 29 березня.

Пологи



З 1 квітня вагітні зможуть отримувати безоплатно певний обсяг медичної допомоги. Йдеться про окремий пакет на ведення вагітності в амбулаторних умовах, за яким медичний заклад та НСЗУ укладатимуть контракт.

До пакета входять такі послуги:

спостереження вагітності (взяття під нагляд, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання);

проходження необхідних лабораторних аналізів та обстежень;

профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань;

направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології;

направлення вагітних у стаціонар (за необхідності);

заняття у Школі відповідального батьківства із залученням до навчання членів сім'ї;

надання повної інформації щодо перебігу вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

Крім того, пацієнтка має право вибирати заклад, де спостерігати вагітність, не залежно від місця реєстрації чи фактичного місця проживання.

Набуває чинності Програма медичних гарантій на 2021 рік



Програма медичних гарантій на 2021 рік включає 35 пакетів медичних послуг, на які з держбюджету передбачено 123 млрд грн. Один із них – згаданий вище пакет на ведення вагітності.

Зміни будуть стосуватися, зокрема:

екстреної медичної допомоги (на догоспітальному етапі);

первинної медичної допомоги;

медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та гострому інфаркті міокарда;

хірургічних операцій;

стоматологічної допомоги;

лікування пацієнтів методом гемодіалізу та перитонеального діалізу;

мамографії, гістероскопії, колоноскопії, цистоскопії, бронхоскопії;

стаціонарної допомоги пацієнтам з Covid-19;

діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом;

діагностики, лікування та супроводу осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ):

хіміотерапевтичного лікування та супроводу пацієнтів з онкологічними захворюваннями;

стаціонарної психіатричної допомоги;

паліативної медичної допомоги;

вакцинації проти Covid-19.

З повним переліком послуг та більш детальною інформацією про зміни можна ознайомитися за посиланням.

Весняний призов



Передбачається, що військову форму вдягнуть понад 14 тисяч призовників. Призовні комісії почнуть роботу з 1 квітня

Із 1 квітня по червень 2021 року на строкову військову службу до лав Збройних сил буде призвано 6500 осіб, що на 2500 людей менше, ніж торік. Крім цього, усі вони матимуть можливість отримати щеплення від Covid-19 на третьому етапі кампанії з вакцинації.

Як повідомили в Збройних силах, у 2020 році на строкову військову службу до ЗСУ було призвано у травні-липні 9 тисяч осіб та у жовтні-грудні – 7,5 тисяч осіб.

До лав Збройних сил призивають дедалі меншу кількість строковиків, в той самий час як інші військові формування навпаки збільшили їх чисельність.

Після прибуття до військової частини будуть нових призовників відправлять на карантин на два тижні. У ЗСУ наголосили, що військовослужбовці строкової служби, навіть за власним бажанням, в район проведення Операції Об’єднаних сил не направляються.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про чисельність українців, які підлягають призову на строкову військову службу цієї весни. Усього підлягають відправленню у війська 14 246 громадян. Із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати – 6500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4646 осіб, Держприкордонслужби – 2500 осіб.

Додамо, що цього тижня Рада ухвалила закон про призов резервістів без мобілізації.

Отримання водійських посвідчень



Українські водії з 6 квітня будуть здавати на посвідчення за новими правилами. Серед змін, зокрема нові екзаменаційні білети. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений на сайті відомства.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії, і це допоможе новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом авто.

Що ще станеться у квітні



4 квітня християни західного обряди відзначатимуть Великдень.

У додатку «Дія» з'явиться можливість автоматичної реєстрації ФОП, а також через нього можна буде платити податки за допомогою прив'язаної до додатку банківської карти.

З 1 квітня діє заборона на вилов нерестових риб. Термін дії заборони встановлюються регіонами індивідуально.

10 квітня пройде пробне ЗНО. Оскільки цього року в зв'язку з епідситуацією кожному майбутньому абітурієнту дозволили здавати пробне ЗНО тільки з одного предмету, тестування з усіх предметів відбудеться в один день.

З 1 квітня Кіпр відкриває свої кордони для українців. Для поїздки на Кіпр треба буде здати ПЛР-тест перед вильотом і після прибуття. Авіакомпанія SkyUp вже анонсувала рейси на Кіпр з трьох міст України. Перший рейс заплановано на 17 квітня.