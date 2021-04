Шуби, дорогоцінності та мільйони в банках і готівкою. Стали відомі статки голови Нацбанку

На посаді голови НБУ Шевченко за пів року заробив 2,4 млн грн

Голова Національного банку України Кирило Шевченко задекларував за 2020 рік 27,5 млн грн доходів.

З них 19,03 млн грн становить його заробітна плата в «Укргазбанку» і 2,4 млн грн – зарплата на посаді керівника НБУ.

Також Шевченко разом із дружиною задекларував 3,4 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав у BofA Merrill Lunch, 1,2 млн грн відсотків у Banque Lombard Odier and Co LTD, 187 тис. грн страхових виплат, 163 тис. грн виплат за облігаціями в «Ощадбанку».

На банківських рахунках в «Укргазбанку» Шевченко тримає 647,3 тис. грн і 166 тис. євро, на спільних з дружиною рахунках у Banque Lombard Odier & Co LTD - $3,2 млн і 6,6 тис. євро.

Готівкою Шевченко тримає $256,6 тис. і 10 тис. євро, його дружина - $27 тис., 25 тис. євро і 120 тис. грн. Окрім цього, у спільній власності подружжя 4,6 млн грн готівкою.

Голова Нацбанку та його дружина володіють квартирою в Києві площею 304 кв. м і двома машиномісцями, у користуванні – квартира в Києві площею 72 кв. м, домоволодіння в Київській області (с. Забір'я) площею 208 кв. м і дві земельні ділянки по 25 га і 308 кв. м. Крім цього, Юлія Шевченко володіє земельною ділянкою в Криму.

Шевченко має автомобіль Рeugeot Partner 2016 року випуску і квадроцикл Outlader (рік випуску 2018). Подружжя Шевченків також має право користування автомобілями Mercedes-Benz 2012 випуску і Land Rover 2013 року випуску. Голова НБУ також володіє правом користування на катер Super Air Nautique G23 2013 року випуску.

Крім того, Шевченко зазначив у декларації три наручних годинники з дорогоцінних каменів, телевізор Loewe, а його дружині належать сім наручних годинників із дорогоцінних каменів і дорогоцінних металів, а також ювелірні вироби, сумка Hermes, дві шуби Maurizio Braschi.