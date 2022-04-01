Нацбанк просить центробанки ЄС і США заборонити розрахунки у російських та білоруських рублях

Тиск на агресора з боку міжнародної спільноти має посилюватися через продовження війни в Україні

Цей крок допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з Росією

Голова Національного банку України Кирило Шевченко звернувся до центробанків Японії, Великобританії, США, ЄС та Єврокомісії з проханням запровадити повну заборону для фінансових організацій цих країн та їх контрагентів на розрахунки в російських та білоруських рублях. У зверненні йдеться, зокрема, і про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійсненні обмінних операцій рубля на інші валюти.

Як зауважує Нацбанк, запроваджені міжнародними партнерами України санкції проти РФ безперечно є безпрецедентними. Проте з огляду на продовження військових дій, тиск на агресора з боку міжнародної спільноти має посилюватися. Російська Федерація продовжує шукати шляхи мінімізації економічних наслідків від санкцій, зокрема стосовно замороження російських активів у доларах та євро.

Агресор робить усе можливе, аби перевести торгівлю енергетичними та іншими природними ресурсами на розрахунки в рублях, створюючи у такий спосіб додатковий попит і підстави для зміцнення національної валюти, йдеться у зверненні.

«Заборона на розрахунки в російських рублях дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй національній валюті. Цей крок допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з Росією», – наголосив Кирило Шевченко.

Раніше Національний банк України засудив дії Росії щодо обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні та запровадження обігу російського рубля на тимчасово окупованих територіях.