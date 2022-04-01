Десантні операції РФ можливі на узбережжі Азовського моря, частину якого захоплено

У Бердянську було знищено корабель «Саратов», кораблі «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» отримали пошкодження і відійшли від порту

У Бердянську було знищено корабель «Саратов», кораблі «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» отримали пошкодження і відійшли від порту

Експерт назвав авантюрою висадку російського десанту в Одесі у теперішніх умовах

Керівник моніторингової групи «Інститут Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко вважає, що десантні операції Росії можливі на узбережжі Азовського моря, частину якого захоплено. Про це він сказав в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

Він розповів, що на початок війни у Чорному морі було 11 десантних кораблів Росії. Всього є 13. Після удару по великому кораблю в Бердянську, він затонув. Іще два зазнали пошкоджень. Тобто залишилося вісім. З них два пішли в Азовське море, оскільки Бердянськ росіяни використовують як транспортний хаб.

«Десантні операції Росії можливі на узбережжі Азовського моря, частину якого захоплено. Вони ще мають два десятки швидкісних десантних катерів типу «Раптор», кожен яких вміщує по 20 спецпризначивців. Якби нашій армії вдалося знищити ще кілька десантних кораблів РФ, то вони взагалі втратили б можливість локальних диверсійних операцій», – наголосив експерт.

Клименко назвав авантюрою висадку російського десанту в Одесі у теперішніх умовах. Допоки триває героїчна оборона Миколаєва окупант з моря не зможе висадитися в Одесі. При цьому складна ситуація залишається з боку Бердянська та Маріуполя, зауважив аналітик.

Як відомо, в Україні триває 37-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, внаслідок успішної атаки українських Збройних сил на тимчасово захоплений порт Бердянськ уранці 24 березня був знищений великий десантний корабель «Саратов».

«Саратов» спустили на воду під назвою «Саратовський комсомолець» ще 1 липня 1964 року. З 1966-го він увійшов до складу Балтійського флоту ВМС СРСР, пізніше був переведений до Чорноморського флоту. Корабель кілька разів змінював назву, нинішню – «Саратов» – отримав 2003 року.

«Саратов» увійшов в історію так званої операції Російської Федерації з примушення до миру Грузії, відомої у цивілізованому світі як Російсько-грузинська війна в Південній Осетії, або Війна 08.08.08 (саме в ніч на 8 серпня 2008 року російські окупанти почали бойові дії проти Грузії). 10 серпня корабель взяв участь у морській битві проти грузинських катерів біля узбережжя Абхазії.