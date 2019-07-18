Нацбанк уточнив процедуру видачі ліцензії на інкасацію



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Постанова правління НБУ набуває чинності з 18 липня

Національний банк України уточнив деякі питання видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«НБУ уточнив окремі питання порядку видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації та спростив вимоги, необхідні для початку діяльності з оброблення та зберігання готівки», - вказали у регуляторі.

Зокрема, йдеться про:

зменшення строків оренди приміщень (з п'яти до трьох років) та касових вузлів (з п'яти до двох років) для оброблення та зберігання готівки;

зменшення з п'яти до двох років строків оренди касової техніки для оброблення та зберігання готівки;

Крім того, як повідомляється, Нацбанк:

уточнив перелік документів, що подаються юридичною особою для підтвердження повноважень керівників. Відтепер компанії потрібно буде надати свою фінансову звітність за встановленою формою, висновок аудитора (аудиторської фірми) про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки;

встановив перелік порушень, за яких Національний банк України скасовує погодження юридичній особі на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

визначив порядок скасування та поновлення Національним банком погодження юридичній особі на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ, що набуває чинності з 18 липня.