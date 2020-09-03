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    Нацбанк виключив з держреєстру ще дві фінкомпанії

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    Національний банк України - Нацбанк виключив з держреєстру ще дві фінкомпанії
    Національний банк України

    Банк виключив дві фінансових компанії з Державного реєстру фінансових установ

    Нацбанк виключив з держреєстру фінансових установ ТОВ «Грін Фактор» і ТОВ «ФК «Прайм Альянс», повідомляє регулятор.

    Відповідні рішення були ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 2 вересня.

    19 серпня НБУ виключив з держреєстру фінустанов «Лайм Кеш» і «Ломбард «Квестор» Богусевич і Компанія».

    Раніше Національний банк виключив з держреєстру фінустанов фінансові компанії «Стокрас» та «Факторинг Сістем».

    У січні ФК «Факторинг Сістем», підконтрольна Денису Горбуненко, якого НБУ визнав контролером банку «Січ», купила активи збанкрутілого ВТБ Банку на 2,8 млрд грн за 170 млн грн.

    «Факторинг Сістем» на 99,98% належить «Форт Фінанс Інвест». У Горбуненка пряма частка в капіталі обох компаній по 1000 грн. При цьому він є кінцевим бенефіціарним власником обох компаній.

    Нагадаємо, що Нацбанк почав тестувати процес звітності небанківських фінустанов.

    ломбард НБУ
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