Нацбанк виключив з держреєстру ще дві фінкомпанії

Банк виключив дві фінансових компанії з Державного реєстру фінансових установ

Нацбанк виключив з держреєстру фінансових установ ТОВ «Грін Фактор» і ТОВ «ФК «Прайм Альянс», повідомляє регулятор .

Відповідні рішення були ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 2 вересня.

19 серпня НБУ виключив з держреєстру фінустанов «Лайм Кеш» і «Ломбард «Квестор» Богусевич і Компанія».

Раніше Національний банк виключив з держреєстру фінустанов фінансові компанії «Стокрас» та «Факторинг Сістем».

У січні ФК «Факторинг Сістем», підконтрольна Денису Горбуненко, якого НБУ визнав контролером банку «Січ», купила активи збанкрутілого ВТБ Банку на 2,8 млрд грн за 170 млн грн.

«Факторинг Сістем» на 99,98% належить «Форт Фінанс Інвест». У Горбуненка пряма частка в капіталі обох компаній по 1000 грн. При цьому він є кінцевим бенефіціарним власником обох компаній.

Нагадаємо, що Нацбанк почав тестувати процес звітності небанківських фінустанов.