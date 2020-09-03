  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%

    • Розсилка
    Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%

    НБУ відмовився від подальшого зниження облікової ставки

    Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 4 вересня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії рівні України.

    Про це 3 вересня під час пресконференції повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

    Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

    Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

    Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

    При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

    Раніше Фахівці розповіли, як зміняться ціни і курс долара у другому півріччі.

    Читайте також:

    Продавати чи купувати валюту: Нацбанк «затиснув» курс гривні на тиждень вперед

     


    інфляція Національний банк економіка гроші ціни гривня Кирило Шевченко НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ