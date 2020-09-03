Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%



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НБУ відмовився від подальшого зниження облікової ставки

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 4 вересня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії рівні України.

Про це 3 вересня під час пресконференції повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

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