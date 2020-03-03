Нацбанк почав тестувати процес звітності небанківських фінустанов



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Тестова звітність буде подаватися за 4 квартал 2019 року

Національний банк з 2 березня розпочав тестування процесу подання звітності небанківськими фінансовими установами (НФУ).

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«З 2 березня розпочалось тестування Національним банком процесу подання звітності небанківськими фінансовими установами (НФУ), регулювання та нагляд за якими з 1 липня 2020 року перейде до НБУ від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в межах проєкту «спліт», - йдеться в повідомленні.

Тестове подання звітності дасть змогу НФУ адаптуватися до формату подання даних, який використовується в НБУ, при цьому перелік звітних показників залишатиметься незмінним до кінця 2020 року.