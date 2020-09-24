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    Економіка та фінанси

    З 1 жовтня магазини не прийматимуть старі купюри: куди їх подіти

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    НБУ вилучає з обігу банкноти та монети випуску до 2003 року - З 1 жовтня магазини не прийматимуть старі купюри: куди їх подіти
    НБУ вилучає з обігу банкноти та монети випуску до 2003 року

    Платіжними засобами перестають бути всі паперові купюри, випущені до 2003 р

    Нацбанк починає наступний етап оновлення банкнот та монет. З обігу будуть виведені монети номіналом 25 копійок, а також всі паперові банкноти, випущені до 2003 року. Вони перестають бути платіжним засобом з 1 жовтня цього року. 

    Про це інформує пресцентр Нацбанку.

    «Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року», – сказано в повідомленні.

    Що не так з паперовими гривнями

    Платіжними засобами перестають бути всі паперові купюри, випущені до 2003 р. Приклади таких купюр можна побачити на картинці знизу, повідомляє видання Мінфін.

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    Як пояснює НБУ, зараз у обігу таких банкнот залишається близько 1,8% від загальної кількості. «Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто, громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять», — пояснює регулятор.

    Швидше за все, значна частина цих банкнот вже осіла в колекціях, загубилась або була пошкоджена. Приміром, банкноти номіналом 1-2 грн., випущені в 90-х роках, зараз вже продаються за кілька десятків, а то й сотень гривень для колекційних потреб. Хоча у свій час випускались великими тиражами і були звичайним платіжним засобом.

    Як наголошують у НБУ, незручностей для громадян через ці зміни не буде. А ось користь для бізнесу і держави полягатиме у спрощенні перевірки справжності купюр та відсутності плутанини в них.

    Що не так з 1 і 2 гривнями

    Ще одна зміна, яку запроваджує НБУ – активізація виведення з обігу паперових банкнот 1 та 2 грн та жовтих монет номіналом 1 грн. зразка 1996 р. Вони залишатимуться платіжними засобами, і жодних обмежень у їхньому використанні не буде.

    Коли такі гроші потраплятимуть до НБУ, регулятор відправлятиме їх на утилізацію і замінюватиме на «сріблясті» монети зразка 2018 р. Це робиться для того, щоб в обігу з часом були лише однакові 1 і 2 грн.

    Що це означає на практиці

    Оскільки монети номіналом 25 коп. і купюри, випущені до 2003 р., пприпиняють бути платіжними засобами, ними не можна буде розраховуватись з 1 жовтня. «Тобто, усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити їх приймати», — наголосив директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Віктор Зайвенко.

    Якщо після цієї дати відповідні купюри та монети залишаться в торгівельних мережах, вони повинні здати їх в каси банків до 16 жовтня.

    Для обігу паперових купюр 1 і 2 грн, випущених після 2003 р., і жовтих монет в 1 грн. жодних змін для споживачів немає. Ними й далі можна вільно розраховуватись, а їхнє виведення – справа НБУ.

    Якщо старі гроші залишились в гаманці

    Якщо після 1 жовтня у вас залишаться будь-які купюри, випущені до 2003 року, чи монети номіналом 25 коп., у вас ще буде час для того, аби обміняти їх на нові.

    Впродовж 1 року, до 30 вересня 2021 р., можна буде звернутися до відділення будь-якого банку.

    Впродовж 3 років, до 30 вересня 2023 р., обмін можна буде провести у НБУ та одному з уповноважених банків. Це Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль та ПУМБ.

    Процедура обміну відбуватиметься безкоштовно. Хоча, якщо застарілі гроші у вас зберігаються у гарному стані, перш, ніж йти в банк, можна спробувати продати їх колекціонерам.

    Національний банк України 20 травня випустив сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворила дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

    Також в Україні з 2 червня ввійшла в обіг пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень, що має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

    До слова, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам’ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам’ятних монет у 2015 році.

    Мінфін Ощадбанк Національний банк гроші Приватбанк монета НБУ
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