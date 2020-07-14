Гривня «просіла» ще на 13 копійок



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Нацбанк знизив курс гривні

На вівторок, 14 липня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар. Гривня здешевіла на 13 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Так, офіційний курс гривні до долара на 14 липня встановлено на такому рівні: 27,0883 гривень за 1 долар (+0,1378 грн). Курс долара на 13 липня становив 26,9505 гривень за 1 долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,687 грн/євро. На 13 липня курс становив 30,3988 грн/євро.

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Курс долара на міжбанку зранку 13 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,09 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 30,64 гривень за євро.

В обмінних пунктах України 13 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,16 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 30,66 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,92 (26,84 - 10 липня), продажу - 27,16 (27,06 - 10 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,15 (30,02 - 10 липня), продажу - 30,66 (30,52 - 10 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,43 - 10 липня), продажу 3,86 (3,85 - 10 липня) грн за 10 рублів.

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