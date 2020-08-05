Нацбанк послабив гривню на 9 копійок



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Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем

Національний банк України на середу, 5 серпня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 9 копійок - до 27,8225 грн за долар.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,8225 грн за долар проти 27,7365 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлено на рівні 32,7234 грн за євро проти 32,5169 грн за євро напередодні.

Зазначимо, що курс долара на міжбанку вранці 4 серпня у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 32,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 серпня довідковий курс на рівні 27,82 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 3 серпня (27,69 грн).

В обмінних пунктах вчора курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 27,91 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 32,80 гривень за євро. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,66 (27,54 - 3 серпня), продажу - 27,91 (27,78 - 3 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,25 (32,13 - 3 серпня), продажу - 32,80 (32,86 - 3 серпня) грн за євро.

Між іншим, напередодні Нацбанк попередив про зміни в поданні звітів.

Також 4 серпня Мінфін повідомив про продаж на аукціоні держоблігацій на понад 10 млрд грн.