На Донбасі бойовики ведуть вогонь з житлових кварталів (мапа боїв)



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Фото: штаб ООС

Обстріли з боку гібридної армії призводять до руйнації об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків

Бойовики проводять обстріл українських позицій в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі з житлових кварталів. Про це йдеться в повідомленні ООС Facebook.

Як зазначають у штабі ООС, у результаті обстрілу з боку бойовиків зростає кількість зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків місцевого населення.

«Відстань до будинків мирних жителів складає 250, а в окремих випадках 50-100 метрів від житлових будівель. Ховаючись за спинами цивільного і знаючи, що українські військові ніколи не повернуть зброю в бік своїх співгромадян, ворог здійснює злочинні обстріли. В основному, у нього не вистачає підготовки і часу на прицільний вогонь і точні розрахунки, тому снаряди і міни літають навмання і потрапляють в житлові будинки», - повідомили в штабі.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Зазначається, що дані факти обстрілів з житлових кварталів неодноразово фіксувалися за допомогою камер відеоспостереження, технічними засобами артилерійської розвідки, балістичних вимірників і візуального обстеження.

Зазначимо, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невідведену техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував інформацію про те, що за неповний січень місяць 2020 року на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинуло восьмеро українських військових. Для порівняння, минулого року у січні Україна втратила трьох захисників.

До слова, напередодні міністр оборони виступив за скорочення терміну служби в армії. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни призову в 2020 році. Згідно з указом, навесні в армію будуть призивати 20-річних, з 18 років можна піти в армію добровільно.

Також розвідка в середу повідомила, що Росія перекидає бойовикам на Донбас військову техніку і боєприпаси.

Нагадаємо, вчора на Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового Миколу Сорочука.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.