У Нацгвардії заперечують інформацію щодо розширення її повноважень у розвідці



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Національна гвардія України не має права бути органом розвідки

Повідомлення центру протидії корупції про розширення можливостей підрозділів Національної гвардії України у проведенні розвідувальних заходів ґрунтуються на поверхневому вивченні проєкту закону №2412-д «Про розвідку» та є неправдивими.

Про це повідомляє єдиний портал органів системи МВС України.

«Неправдиві повідомлення Центру протидії корупції про розширення можливостей підрозділів Національної гвардії України у проведенні розвідувальних заходів, які ґрунтуються на поверхневому та не фаховому вивченні законопроєкту реєстр. №2412-д, який було підготовлено та подано Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на виконання доручення Верховної Ради України від 12 грудня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно із законопроєктом №2412-д, Національна гвардія України не має права бути органом розвідки. Втім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань. А також, в межах визначених законодавством повноважень, здійснювати розвідувальну діяльність в районі ООС.

«Стосовно версій про можливість свавілля та необмеженого використання Національною гвардією України повноважень, які передбачаються для неї законопроєктом 2412-д повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 9 законопроєкту визначено, що «підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України», що унеможливлює здійснення будь-яких заходів, які не стосуються виконання завдань визначених Законом України «Про Національну гвардію України», – підкреслили у МВС.

Також окремо додали, що частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Наголошується, що на сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тож надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше застосовувати підрозділи Нацгвардії в зоні Операції об’єднаних Сил та зберегти життя особового складу.

Як повідомлялося, у Центрі протидії корупції заявили, що новим законопроєктом Нацгвардії, яка є у підпорядкованні МВС, можуть надати статус суб’єкта системи воєнної розвідки з таємним бюджетом і агентами поза межами України. На думка авторів заяви, це може сприяти створенню у МВС повноцінної паралельної системи військових і правоохоронних формувань із можливостями розвідки.

Наразі повноваження військової розвідки є лише у розвідувального органу Міністерства оборони України.