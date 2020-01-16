Рада підтримала за основу законопроєкт про розвідку



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За проєкт проголосували 233 нардепи

У законопроєкті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів

Верховна Рада підтримала за основу у повторному першому читанні законопроєкт №2412-д «Про розвідку».

За нього проголосували 233 нардепи.

Зокрема, проєкт спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити чинний наразі закон «Про розвідувальні органи України».

Так, у документі приведено у відповідність з Конституцією України норму, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

У законопроєкті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, натомість, з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та розвідувальних органів СБУ визначена як суб’єкт розвідувального співтовариства.

Крім того, у проєкті закону визначено механізм створення парламентського комітету, до повноважень якого належатиме забезпечення контрольних функцій Ради за діяльністю суб'єктів розвідувального співтовариства.

Як повідомлялося, раніше в Раді анонсували, що 16 січня народні депутати розглянуть у першому читанні законопроєкт про розвідку і законопроєкт про внесення змін до закону «Про службу зовнішньої розвідки».

Нагадаємо, в комітеті з питань національної безпеки закликали парламент на цьому тижні розглянути законопроекти про розвідку №№2412-2414.