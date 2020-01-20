Російські бойовики почали активно використовують безпілотники на Донбасі



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Окупанти ввели практику запускати свої БпЛА у той же час і місце, де займається спостереженням СММ ОБСЄ

За даними розвідки, бойовики з початку року почали активно використовувати безпілотники. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про подальшу активізацію командуванням російсько-окупаційних військ ведення розвідки підрозділів Об’єднаних сил», - сказано у повідомленні.

Зокрема, з початку поточного року зросла інтенсивність використання противником БпЛА (безпілотний літальний апарат, - ред.) малого радіусу дії. При цьому, окупанти ввели практику запускати свої БпЛА у період часу та у районах, заявлених для спостереження з використанням безпілотників СММ ОБСЄ.

У такий спосіб російсько-окупаційне командування використовує режим заборони вогню для ведення повітряної розвідки в інтересах продовження обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил, у т.ч. із забороненого «мінськими домовленостями» озброєння.

Також у штабі ООС повідомили, що окупанти з гранатометів обстріляли українські позиції на Луганщині.

За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає.

Як повідомив глава МЗС Вадим Пристайко, ватажки бойовиків запропонували ще шість ділянок для розведення військ на Донбасі.