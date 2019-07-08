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    «Нацкорпус» пікетує Офіс президента (фото, відео)

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    Акція на Банковій 8 липня - «Нацкорпус» пікетує Офіс президента (фото, відео)
    Акція на Банковій 8 липня

    Активісти вимагають, щоб президент Володимир Зеленський відреагував на «підготовку кремлівського інформаційного шабашу»

    Біля Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві в понеділок, 8 липня, проходить акція протесту об’єднаних українських націоналістів.

    Акція «Надо поговорить»: акція-ультиматум Зеленському від націоналістів» розпочалася о 14:00.

    Активісти вимагають, щоб президент Володимир Зеленський відреагував на «підготовку кремлівського інформаційного шабашу» - телемосту телеканалу NewsOne з Росією (після значного розголосу у суспільстві та масового засудження був 8 липня відмінений. - Ред.)

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    «Нацкорпус» пікетує Офіс президента (фото, відео)
    «Нацкорпус» пікетує Офіс президента (фото, відео)
    «Нацкорпус» пікетує Офіс президента (фото, відео)
    «Нацкорпус» пікетує Офіс президента (фото, відео)

    Нагадаємо, 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту «Надо поговорить», поскаржившись на «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких».

    Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

    Також Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна і запропонував йому провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав європейських держав.

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