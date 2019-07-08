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    Телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією

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    <span>NewsOne і &laquo;Россия1&raquo; анонсували проведення телемосту &laquo;Надо поговорить!&raquo; 12 липня о 18:00</span> - Телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією
    NewsOne і «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00

    На телеканалі заявили, що надходять прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів NewsOne та їх близьких

    Телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту «Надо поговорить» через «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких».

    Про це 8 липня повідомляється на сайті телеканалу.

    «В зв'язку з інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборчій кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону «Надо поговорить», - говориться у заяві NewsOne.

    На телеканалі заявили, що дії проти NewsOne «повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи».

    Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!»12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

    Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов ініціював перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО.

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