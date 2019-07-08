Телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією
На телеканалі заявили, що надходять прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів NewsOne та їх близьких
Телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту «Надо поговорить» через «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких».
Про це 8 липня повідомляється на сайті телеканалу.
«В зв'язку з інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборчій кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону «Надо поговорить», - говориться у заяві NewsOne.
На телеканалі заявили, що дії проти NewsOne «повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи».
Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».
Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!»12 липня о 18:00.
Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.
Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов ініціював перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО.