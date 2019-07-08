Телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією



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NewsOne і «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00

На телеканалі заявили, що надходять прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів NewsOne та їх близьких

Телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту «Надо поговорить» через «прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їх близьких».

Про це 8 липня повідомляється на сайті телеканалу.

«В зв'язку з інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборчій кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону «Надо поговорить», - говориться у заяві NewsOne.

На телеканалі заявили, що дії проти NewsOne «повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи».

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!»12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов ініціював перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО.