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    Нацполіція розслідує справу проти головного детектива НАБУ, який на смерть збив людину – ЗМІ

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    Головний детектив НАБУ Андрій Калужанський підозрюється у скоєнні смертельної ДТП - Нацполіція розслідує справу проти головного детектива НАБУ, який на смерть збив людину – ЗМІ
    Головний детектив НАБУ Андрій Калужанський підозрюється у скоєнні смертельної ДТП
    Фото з відкритих джерел

    Смертельна ДТП сталася в 2005 році в Обухові Київської області

    Розслідування Національною поліцією справи про ДТП в Київській області, в якому головний детектив Національного антикорупційного бюро, кум керівника НАБУ Артема Ситника Андрій Калужинський на смерть збив людину, триває. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання «Страна», пише «Деловая столица».

    «Офіс генерального прокурора України забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12018000000000375 від 20.06.2018 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. З моменту внесення відомостей до ЄРДР в згаданому кримінальному провадженні не приймалося рішення про його закриття», – сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

    У відомстві додали, що слідчі Головного слідчого управління Національної поліції продовжують досудове розслідування.

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    Як зазначає видання, Андрію Калужанському двічі вдавалося уникнути відповідальності за цей злочин. Йдеться про ДТП в 2005 році в Обухові Київської області, в якому тоді ще співробітник прокуратури Обухівського району збив 47-річного Миколу Ткаченка. Пішохід від отриманих травм помер на місці.

    Теги: Національна поліція України ДТП НАБУ Офіс Генерального прокурора розслідування
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