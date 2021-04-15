Нацполіція розслідує справу проти головного детектива НАБУ, який на смерть збив людину – ЗМІ

Смертельна ДТП сталася в 2005 році в Обухові Київської області

Розслідування Національною поліцією справи про ДТП в Київській області, в якому головний детектив Національного антикорупційного бюро, кум керівника НАБУ Артема Ситника Андрій Калужинський на смерть збив людину, триває. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання «Страна», пише «Деловая столица».

«Офіс генерального прокурора України забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12018000000000375 від 20.06.2018 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. З моменту внесення відомостей до ЄРДР в згаданому кримінальному провадженні не приймалося рішення про його закриття», – сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

У відомстві додали, що слідчі Головного слідчого управління Національної поліції продовжують досудове розслідування.

Як зазначає видання, Андрію Калужанському двічі вдавалося уникнути відповідальності за цей злочин. Йдеться про ДТП в 2005 році в Обухові Київської області, в якому тоді ще співробітник прокуратури Обухівського району збив 47-річного Миколу Ткаченка. Пішохід від отриманих травм помер на місці.