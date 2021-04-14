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    П’ять років в’язниці закрожує чемпіону світу за смертельне ДТП

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    Симон Мартиросян може не виступити на Олімпіаді - П’ять років в’язниці закрожує чемпіону світу за смертельне ДТП
    Симон Мартиросян може не виступити на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Симон Мартиросян збив людину, але сам викликав швидку й поліцію

    Стали відомі деякі подробиці ДТП в Єревані, де дворазовий чемпіон світу та головний конкурент українця Дмитра Чумака на Олімпіаді в Токіо Симон Мартиросян наїхав на людину. Винуватець пригоди не зник з місця події, він сам викликав швидку допомогу і поліцію. Проте врятувати хлопця, який потрапив під колеса, не вдалося, він помер по дорозі в лікарню.

    Симон Мартиросян разом зі збірною з важкої атлетики повернувся з Москви з чемпіонату Європи, де завоював мале золото. Він вважається одним з найсильніших важкоатлетів у ваговій категорії до 109 кілограмів, на його рахунку безліч рекордів різного рівня. Симон виграв «золото» в ривку, але в поштовху не зміг взяти 227 кг і зайняв останнє місце. Як стало відомо, вага йому не підкорилася через те, що він брав участь у війні з Азербайджаном у Нагорному Карабасі і там зазнав травми ноги.

    Симону Мартиросяну загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Після перемоги українець у соцмережах «спалив Москву» й викликав бурхливу реакцію в росіян.

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    Теги: ДТП Дмитро Чумак важка атлетика
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