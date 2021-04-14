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    На трасі Київ – Одеса фура врізалась у секцію моста, є постраждалі (фото, відео)

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    ДТП сталася у с. Ксаверівка - На трасі Київ – Одеса фура врізалась у секцію моста, є постраждалі (фото, відео)
    ДТП сталася у с. Ксаверівка
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Через ДТП рух трасою ускладнено

    Сьогодні, 14 квітня, на автодорозі Київ – Одеса, в селі Ксаверівка Васильківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, водій вантажівки Volvo в'їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані.

    На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

    Через ДТП на зазначеній ділянці тимчасово ускладнено руху. Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.

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    На трасі Київ – Одеса фура врізалась у секцію моста, є постраждалі (фото, відео)
    На трасі Київ – Одеса фура врізалась у секцію моста, є постраждалі (фото, відео)
    На трасі Київ – Одеса фура врізалась у секцію моста, є постраждалі (фото, відео)
    На трасі Київ – Одеса фура врізалась у секцію моста, є постраждалі (фото, відео)

    «Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника», – закликають патрульні.

    Як повідомлялося, 13 квітня на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Через аварію у напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

    Того ж дня у селі Митниця на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій буса не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу.

    Також 13 квітня на 90 км автодороги Київ – Одеса, в районі села Шкарівка, сталася ДТП: 41-річний водій Renault Master виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.

    Теги: ДТП вантажівки водій Київщина рятувальники поліція
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