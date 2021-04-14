На трасі Київ – Одеса фура врізалась у секцію моста, є постраждалі (фото, відео)

Через ДТП рух трасою ускладнено

Сьогодні, 14 квітня, на автодорозі Київ – Одеса, в селі Ксаверівка Васильківського району, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, водій вантажівки Volvo в'їхав в металеву секцію пішохідного мосту. Є травмовані.

На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

Через ДТП на зазначеній ділянці тимчасово ускладнено руху. Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.

«Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника», – закликають патрульні.

Як повідомлялося, 13 квітня на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Через аварію у напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

Того ж дня у селі Митниця на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій буса не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу.

Також 13 квітня на 90 км автодороги Київ – Одеса, в районі села Шкарівка, сталася ДТП: 41-річний водій Renault Master виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.