Нацполіція взялася за фірму з орбіти Тарути, яка веде бізнес на державних землях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Сергій Тарута

Правоохоронці підозрюють Національну академію аграрних наук в неефективному використанні 450 тис. га земель

Головне слідче управління Нацполіції одержало тимчасовий доступ до статуту та інших документів ТОВ «Укрнасінняпром», а також документів, на підставі яких Державна аудиторська служба провела аудиторський звіт Національної академії аграрних наук України (НААН).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ряд ухвал Печерського районного суду Києва.

Правоохоронці взяли в обробку конкретний факт зловживання, який виявила Держаудитслужба за результатами дослідження виконання бюджетних програм НААНу за 2015-2017 роки та І півріччя 2018 року. Зокрема, Інститут олійних культур НААН, не зважаючи на вимоги розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 703 «Питання укладення деяких договорів» , уклав у 2009 році з ТОВ «Укрнасінняпром» договори про спільну діяльність та пайової участі у будівництві без відповідних рішень Кабінету міністрів України.

Після чого на землях Інституту олійних культур (3,14 га) було побудовано завод з сортування олійних та зернових культур вартістю 42,5 млн грн. При цьому частка власності у цьому будівництві, закріплена за Інститутом, становила 53,4 кв. м. Решта площ 114,7 тис. кв. оформило на себе ТОВ «Укрнасінняпром».

Загалом, Нацполіція підозрює службових осіб Національної академії аграрних наук України (НААН) та її філій в порушенні вимог законодавства під час передачі в оренду земельних ділянок площею близько 450 тис. га суб`єктам підприємницької діяльності не за цільовим призначенням і за заниженими цінами.

За цими фактами 30 жовтня правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України («Привласнення і розтрата чужого майна»).

За даними відкритих джерел, ТОВ «Укрнасінняпром» створено у березні 2009 року з пропискою у Запорізькій області. Кінцевим бенефіціаром зазначено кіпрську фірму «Мілтора Холдінгз Лімітед». Аналітична система Youcontrol вказала, що ТОВ «Укрнасінняпром» має стосунок до групи «Індустріальний союз Донбасу», яку пов’язують з діючим нардепом від ВО «Батьківщина» Сергієм Тарутою.

Крім цього, «Мілтора Холдінгз Лімітед» є серед засновників компаній «Украгропром» і «Наномедтех», які контролюються донькою Сергія Тарути Тетяною.

Як повідомляв «Главком», на початку грудня Служба безпеки України затримала у Києві двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, які вимагали $50 тисяч «відкату» від бізнесмена за поставки сільгосппродукції у ході проведення держзакупівель.

Посадовці також пропонували бізнесмену за $1 мільйон посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.