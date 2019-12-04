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    $50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції

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    Правоохоронці затримали фігурантів справи під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди - $50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції
    Правоохоронці затримали фігурантів справи під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди
    Фото: СБУ

    CБУ затримала двох керівників Національної академії аграрних наук

    Служба безпеки України затримала у Києві двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, які вимагали від бізнесмена гроші за поставки сільгосппродукції у ході проведення держзакупівель.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Оперативники спецслужби спільно з Генпрокуратурою та ДБР встановили, що двоє посадовців НААН вимагали від комерсанта понад $50 тисяч «відкату» за постачання зернових на державні підприємства, що входять до сфери управління академії», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці затримали двох фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди.

    Посадовці також пропонували бізнесмену за $1 мільйон посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.

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    $50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції
    $50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції
    $50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції
    $50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції
    $50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції

    У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

    СБУ Київ кримінал корупція в Україні хабар гроші
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