$50 тис. «відкату» і $1 млн за посаду: керівники Академії аграрних наук підозрюються в корупції



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Правоохоронці затримали фігурантів справи під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди Фото: СБУ

CБУ затримала двох керівників Національної академії аграрних наук

Служба безпеки України затримала у Києві двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, які вимагали від бізнесмена гроші за поставки сільгосппродукції у ході проведення держзакупівель.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби спільно з Генпрокуратурою та ДБР встановили, що двоє посадовців НААН вимагали від комерсанта понад $50 тисяч «відкату» за постачання зернових на державні підприємства, що входять до сфери управління академії», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди.

Посадовці також пропонували бізнесмену за $1 мільйон посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.

У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.