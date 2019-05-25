У Роздільнянському районі пройшов перший етап змагань з міні-футболу серед серед поліцейських



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Команди ГУНП в Одеській області взяли участь у турнірі

Не дивлячись на те, що усі команди продемонстрували гарну фізичну форму, тактичні навички та спритність, матчі за призові місця були запеклими й непередбачуваними від першої до останньої хвилини.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За третю сходинку п’єдесталу змагалися ширяєвські та захарівські поліцейські. З невеликим відривом у рахунку перемогла команда Ширяївського відділення поліції.

У матчі за «золото» зійшлися команди Роздільної та Іванівки. Інтрига, хто ж стане володарем кубка, тривала до останньої секунди. Переможців визначило пенальті. Ними заслужено стали працівники Роздільнянського відділу поліції.

На спортивному майданчику панувала атмосфера свята. Учасники змагань та уболівальники отримали задоволення не тільки від гри, а й від спілкування один з одним.