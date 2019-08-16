Нацрада хоче анулювати ліцензії 17 медіа і провайдерів



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Також Нацрада вирішила оштрафувати 43 компанії через ненадання інформації про структуру власності

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду щодо анулювання ліцензій 17 телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги через порушення встановлених законом термінів подачі регулятору інформації про структуру власності або повного нехтування цією вимогою.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацради, опублікованому напередодні.

Зазначено, що компанії, щодо яких регулятор прийняв рішення звернутися до суду, порушили цю норму закону не вперше.

У перелік компаній, чиї ліцензії Нацрада планує анулювати, увійшли: Горохівська районна редакція проводового мовлення, ТКС Полісся, Запорізькі цифрові комунікації, Схід карго транс, Аппіа, Діджіталфлай Юкрейн, Нова мережа, ТБ Мир, ТРК Соціальна країна, Телесистеми України, Тиса, Фастів-Медіа, Розумні покупки, ТРК ОЕ, КС Плюс, Одеські цифрові комунікації і Медіанет-Інвест.

Крім того, Нацрада вирішила оштрафувати 43 компанії через ненадання або несвоєчасне подання інформації про структуру власності, що є підставою для застосування штрафної санкції в розмірі 5% від загальної суми ліцензійних зборів за всіма ліцензіями, власниками яких є порушники.

Найменша сума штрафу за цією статтею склала 0,44 грн., найбільша - 12,85 тис. грн.