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    У Латвії звинуватили телеканал «Россия-24» у розпалюванні ненависті

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    <p>Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють телеканали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор</p> - У Латвії звинуватили телеканал «Россия-24» у розпалюванні ненависті

    Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють телеканали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор

    Мова йде про новинний випуск від 30 травня на російському телеканалі

    Національна рада з питань електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії звинуватила телеканал «Россия-24» у  розпалюванні ненависті у випуску новин про нового латвійського президента.

    Про це повідомляє Delfi.

    Мова йде про новинний випуск від 30 травня на російському телеканалі. У ньому ведуча сказала, що «новообраний президент Латвії Егілс Левітс причетний до дискримінації національних меншин, в тому числі російської».

    Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють телеканали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор.

    Згадану програму новин у Латвії поширюють 19 операторів. У зв'язку з цим NEPLP порушила 19 адміністративних справ.

    «З огляду на те, що сталося, це можливість для кожного оператора оцінити свою пропозицію каналів», - заявив член NEPLP Патрік Грива.

    Заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш попередив, що рада продовжить стежити за недружніми Латвії каналами.

    До слова, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич звинуватив російську владу в неправомірному застосуванні сили на мітингах у Москві, після чого посольство РФ в Латвії і глава МЗС вступили в перепалку. 

    Джерело: Європейська правда

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