У Латвії звинуватили телеканал «Россия-24» у розпалюванні ненависті



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Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють телеканали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор

Мова йде про новинний випуск від 30 травня на російському телеканалі

Національна рада з питань електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії звинуватила телеканал «Россия-24» у розпалюванні ненависті у випуску новин про нового латвійського президента.

Про це повідомляє Delfi.

Мова йде про новинний випуск від 30 травня на російському телеканалі. У ньому ведуча сказала, що «новообраний президент Латвії Егілс Левітс причетний до дискримінації національних меншин, в тому числі російської».

Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють телеканали з третіх країн, несе відповідальність кабельний оператор.

Згадану програму новин у Латвії поширюють 19 операторів. У зв'язку з цим NEPLP порушила 19 адміністративних справ.

«З огляду на те, що сталося, це можливість для кожного оператора оцінити свою пропозицію каналів», - заявив член NEPLP Патрік Грива.

Заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш попередив, що рада продовжить стежити за недружніми Латвії каналами.

До слова, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич звинуватив російську владу в неправомірному застосуванні сили на мітингах у Москві, після чого посольство РФ в Латвії і глава МЗС вступили в перепалку.

Джерело: Європейська правда