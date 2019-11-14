Нацрада перевірить телеканал NewsOne через «євромайданівських бариг»



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Прокремлівський журналіст Руслан Коцаба

Рішення ухвалено на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить канал NewsOne через висловлювання, які містять ознаки розпалювання ворожнечі. Про це повідомляє прес-служба Нацради у четвер, 14 листопада.

Регулятор зафіксував в ефірі програми «Я так думаю» з ведучим, прокремлівським журналістом Русланом Коцабою 5 листопада висловлювання, які порушують закони України про інформацію і про телебачення і радіомовлення та розпалюють ворожнечу.

Як уточнили в Нацраді, серед висловлювань було таке: «Незаконне збагачення і було метою цих «євромайданівських бариг». А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз тощо. Відповідно повсталий Донбас спробували підкорити за допомогою танків і авіаційних бомб. Це правда, її нікуди дівати. Вона повинна бути озвучена, саме тут, на рівні київському київська влада повинна визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності».

Після перевірки Нацрада повідомить, яке рішення вона прийняла щодо телеканалу.

Зазначимо, нещодавно боєць 8-го батальйону «Аратта» Української добровольчої Армії Тарас Елейко потягав за вуха прокремлівського журналіста Руслана Коцабу просто у прямому в ефірі ток-шоу «Говорить великий Львів».

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Коцабу 7 лютого 2015 року. Його підозрювали у шпигунстві й державній зраді. Коцаба публікував відеоролики на YouTube, у яких закликав ухилятися від мобілізації. Amnesty International наполягала на його звільненні, оскільки, на думку правозахисників, його арешт порушує основоположне право людини на вираження думки. 12 травня 2016 року Івано-Франківський міський суд визнав Коцабу винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України і засудив до трьох років і шести місяців в'язниці. Під час винесення вироку суд врахував пом'якшувальні обставини – перша судимість Коцаби і двоє малолітніх дітей. Обвинувачення просило дати йому 13 років ув'язнення з конфіскацією майна. 17 липня 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура України подаватиме касаційну скаргу у справі Коцаби. 14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав журналіста в перешкоджанні діяльності ЗСУ. Улітку 2017 року Вищий спеціалізований суд із цивільних та кримінальних справ скасував виправдувальний вирок Коцабі, винесений улітку 2016 року.

Нагадаємо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу «112 Україна». Попри рішення Нацради, телеканал заявив, що буде продовжувати роботу. Також телеканал назвав дії Нацради «незаконними», а саму Нацраду - «нелегітимним органом влади».

«112 Україна» просив суд скасувати рішення Нацради про позбавлення телеканалу цифрових ліцензій на мовлення, але отримав відмову.

У Нацраді пояснили, що позбавлення ліцензії телеканалу «112 Україна» стосується лише його цифрового мовлення, трансляції в інтернеті та у кабельних мережах залишаться незмінними.

Зазначимо, 24 вересня РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.