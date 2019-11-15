Киян запрошують на благодійно-просвітницьку акцію «Свічка пам’яті», присвячену жертвам голодомору



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Співорганізаторами заходу виступили мистецька агенція «Територія А» та Інститут національної пам’яті.

23 листопада, субота, в Національному музеї літератури (Б. Хмельницького, 11, м. Театральна) о 14:30 відбудеться мистецька благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті». Захід присвячено пам’яті жертвам голодомору. Про це розповіли ініціатори акції Анжеліка Рудницька, співачка, колишня радниця міністра культури, та Ірина Барамба, фахівчиня Центру фольклору та етнографії Інституту філології Університету ім. Шевченка.

Співорганізаторами заходу виступили мистецька агенція «Територія А» та Інститут національної пам’яті.

«Ми вчетверте будемо проводити цю акцію в такому форматі, об’єднуючи митців, щоб розказати людям про найстрашніше. Треба пробуджувати пам'ять людей і спонукати їх до того, щоб вони дізнавалися , що трапилося в їхній родині, чому українці такі, а не інші, чому українці ходять по колу і не роблять висновків з того всього, що уже відбулося в не такому вже далекому минулому», - каже Рудницька.

На гостей чекатиме відкриття виставки Валерія Франчука «Розгойдані дзвони пам‘яті»; народні псальми у виконанні відомих фольклористів; поезія. Читають Лариса Руснак, Катя Степанкова, Павло Коробчук; «Реквієм». Музика - Євгена Петриченка.

«Псалми ми будемо виконувати тих небагатьох записах, які зробив уже нині покійний Олекса Доля. Це забутий жанр, а Олекса хотів, щоб він відродився. Тому ми зі студентами-фольклористами продовжили його справу, і будемо у відреставрованій капличці Галаганів їх співати. Псальми – це особливий музичний твір релігійного характеру, який виконується відкритим голосом», - розповідає Барамба.

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