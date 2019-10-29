Над чим сьогодні працюватиме Рада



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Планується розглянути у першому читанні проекти законів щодо забезпечення особистого голосування депутатами і щодо кримінальної відповідальності за неособисте голосування

У вівторок, 29 жовтня, згідно з порядком денним, Верховна Рада планує розглянути ряд законопроектів у першому читанні, зокрема:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції», № 2045 та альтернативний №2045-1;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист», № 2063;

«Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду Генерального прокурора», № 1144 та альтернативний №1144-1;

«Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд», №2031 та альтернативний №2031-1.

Також, як повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, планується розглянути у першому читанні проекти законів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України, № 2148 і щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування, №1127.

У цей день Верховна Рада має також розглянути проекти законів у другому читанні, серед яких:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону», № 0905;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування», № 0869;

«Про концесії», № 0879.

У порядку денному на цей день одне питання щодо ратифікації: проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)», № 0001 і два законопроекти щодо змін до законодавства у зв’язку із ратифікацією цієї Угоди.

Окрім того, Верховна Рада планує розглянути проект Постанови «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку», №2198.

До слова, заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що у середу, 30 жовтня, Верховна Рада приступить до розгляду законопроєкту про незаконне збагачення.

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