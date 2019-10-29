Зеленський попросив. Рада почне розгляд законопроєкту про незаконне збагачення



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На законопроєкт планують витратити досить багато часу через більше сотні правок народних обранців Фото: Главком

Під час засідання фракції «Слуга народу» президент Володимир Зеленський попросив підтримати законопроєкт №1031 про незаконне збагачення

Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що у середу, 30 жовтня, Верховна Рада приступить до розгляду законопроєкту про незаконне збагачення.

За його словами, під час засідання фракції президент Володимир Зеленський попросив підтримати законопроєкт №1031 про незаконне збагачення.

«Він є в порядку денному, існує фінальна компромісна форма цього законопроєкту і в принципі фракція готова його підтримати», - сказав він.

За його словами, почнуть приймати рішення з цього питання вже в середу, 30 жовтня, і планують витратити на нього досить багато часу через більше сотні правок народних обранців.

Як відомо, на початку жовтня Рада «забула» розглянути законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення.

Законопроєкт про незаконне збагачення Рада мала розглянути у другому читанні, у першому депутати ухвалили його 11 вересня.

Нагадаємо, в лютому Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Джерело: Інтерфакс-Україна