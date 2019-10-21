Рада заблокувала підписання судової реформи Зеленського



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До розгляду цих постанов підписання закону заблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова та відповідно для президента

У Верховній Раді України заблокували підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, у парламенті зареєстрували проєкти постанов №1008-П1 та №1008-П2 «Про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

До розгляду цих постанов підписання закону заблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова та відповідно для президента.

Нагадаємо, 16 жовтня народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського в другому читанні. За законопроєкт №1008 проголосували 236 парламентарів.

Як повідомлялось, Верховна Рада розпустила діючий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скоротила кількість членів з 16 до 12. Крім того, Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.

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