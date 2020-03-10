Над окупованим Донбасом дрони розкидали понад 10 тисяч проукраїнських листівок



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Активісти нагадують жителям окупованих територій, що Україна про них пам'ятає

Активісти відправили на територію тимчасово окупованих міст Донбасу листівки зі зверненням до українців в окупації про те, що український народ і держава не забувають про своїх співгромадян.

Про це повідомляє 10 березня сайт міста Слов'янська 6262.com.ua.

«На територію тимчасово окупованих міст укотре відправили листівки зі зверненням до українців в окупації про те, що український народ і держава ні на хвилину не забувають про своїх співгромадян, з 2014 року відірваних нинішньою путінською Росією від нашої спільної української Батьківщини», - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, вже четвертий рік поспіль силами активістів, волонтерів, військових і просто небайдужих людей проходять акції, які мають нагадати жителям в окупації, про те, що про них пам'ятають і роблять все можливе, щоб знову бути єдиними в складі України. «Безумовно, вони про це знають, тому що кошти для проведення акцій часто надходять з окупованих міст від людей, які досі чекають повернення до складу України», - йдеться у повідомленні.

Так, над містом Слов'яносербськ за допомогою безпілотників було скинуто понад 10 тисяч інформаційних листівок. Картинки супроводжувалися написами українською та російською мовами: «Добро пожаловать, ты дома!», «Вместе нам лучше», «Ласкаво просимо, ти вдома!», «Береги себя… жду! Возвращайся скорее домой!», «Вместе восстановим», «Бережи себе… чекаю! Повертайся скоріш додому!».

«За допомогою листівок, які волонтери та активісти відправляють на непідконтрольну територію, вони показують людям в окупації, що ці листівки - своєрідний зворотний зв'язок, який обов'язково потрібно налагодити і зберегти для того, щоб в окупації ні на мить не сумнівалися, що Україна їх не кинула сам на сам з російським окупантом і Україна обов'язково повернеться», - йдеться також в публікації.

Водночас повідомляється, що окупаційна влада боїться таких листівок. «Інформаційна операція спровокувала мобілізацію окупантів для вилучення цих матеріалів у населення. Так, окупаційна адміністрація і підконтрольні окупантам ЗМІ щоразу дуже болісно реагують на цю операцію, тому що будь-який окупант, який знаходиться на чужій землі, знає - правду не зупинити», - підсумував автор публікації.