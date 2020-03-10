Справа МН17: у Нідерландах відклали судові слухання на кінець березня



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У Гаазі 9 березня розпочався судовий процес у справі про збиття МН17

23 березня продовжиться засідання, на якому очікується рішення суду щодо запитів

В Нідерландах відклали проведення судових слухань у справі про катастрофу рейсу МН17 до 23 березня. Про це повідомляє RTLNieuws.

Повідомляється, що засідання були відкладені для ознайомлення судом з запитами сторони захисту, прокуратури і адвокатів найближчих родичів жертв катастрофи. У понеділок, 23 березня, продовжиться засідання, на якому очікується рішення суду щодо запитів.

10 березня один із суддів заявив, що значна частина свідків у судовому процесі у справі про катастрофу MH17 наражається на серйозний ризик, тому їх потрібно оберігати й захищати.

Нагадаємо, в понеділок у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом в 2014 році. У справі проходять чотири фігуранти: росіяни Ігор Гиркин, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

Частина родичів загиблих у катастрофі літака рейсу MH17, збитого бойовиками на Донбасі, заявили у суді, що вимагатимуть фінансової компенсації.

Нідерландський прокурор Вард Фердінандуссе у своєму виступі 9 березня заявив, що бойовики, які збили пасажирський літак MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році, вважали, що стріляють по літаку військової авіації України.

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