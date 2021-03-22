Нафта почала потроху дешевшати. Експерти пояснили причини

Нова хвиля коронавірусу в Європі послабила надію на швидке відновлення економіки

Ціни на нафту в понеділок, 22 березня, відновили зниження на тлі побоювань, що обмеження в Європі можуть уповільнити очікуване відновлення попиту на паливо. Європейські країни оголосили про нові локдауни. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,30 % до 63,69 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Нафта WTI знизилися на 1,68 % до 60,39 доларів. Минулого тижня обидва контракти впали більш ніж на 6 %.

«Продовження режиму ізоляції в Німеччині й часткове обмеження у Франції продовжує чинити тиск на споживчі настрої в ЄС», – сказав старший аналітик ринку OANDA Джеффрі Халлі.

Згідно з проєктом пропозиції, Німеччина планує продовжити ізоляцію, щоби стримати зараження Covid-19, оскільки нові випадки перевищують рівні, які викликають перенапруження лікарень.

«Реальність така, що ми все ще далекі від повного відновлення попиту, і саме рекордні рівні виведених виробничих потужностей є головною опорою для нафтового ринку», – сказав головний стратег із глобальних ринків AxiСтівен Іннес.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники здійснили безпрецедентне скорочення виробництва в рамках пакту, щоби збалансувати світові ринки після того, як попит впав під час пандемії Covid-19.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз середньорічної ціни нафти марки Brent у 2021 році до 58 доларів за барель. У грудні минулого року агентство чекало 45 доларів за барель.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель – рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.