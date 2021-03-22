  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Нафта почала потроху дешевшати. Експерти пояснили причини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Ринок нафти стає все більш нервовим&raquo;, &ndash; експерти - Нафта почала потроху дешевшати. Експерти пояснили причини
    «Ринок нафти стає все більш нервовим», – експерти
    Фото з відкритих джерел

    Нова хвиля коронавірусу в Європі послабила надію на швидке відновлення економіки

    Ціни на нафту в понеділок, 22 березня, відновили зниження на тлі побоювань, що обмеження в Європі можуть уповільнити очікуване відновлення попиту на паливо. Європейські країни оголосили про нові локдауни. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Нафта марки Brent подешевшала на 1,30 % до 63,69 доларів за барель до 10:00 за київським часом. Нафта WTI знизилися на 1,68 % до 60,39 доларів. Минулого тижня обидва контракти впали більш ніж на 6 %.

    «Продовження режиму ізоляції в Німеччині й часткове обмеження у Франції продовжує чинити тиск на споживчі настрої в ЄС», сказав старший аналітик ринку OANDA Джеффрі Халлі.

    Згідно з проєктом пропозиції, Німеччина планує продовжити ізоляцію, щоби стримати зараження Covid-19, оскільки нові випадки перевищують рівні, які викликають перенапруження лікарень.

    «Реальність така, що ми все ще далекі від повного відновлення попиту, і саме рекордні рівні виведених виробничих потужностей є головною опорою для нафтового ринку», сказав головний стратег із глобальних ринків AxiСтівен Іннес.

    Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники здійснили безпрецедентне скорочення виробництва в рамках пакту, щоби збалансувати світові ринки після того, як попит впав під час пандемії Covid-19.

    Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз середньорічної ціни нафти марки Brent у 2021 році до 58 доларів за барель. У грудні минулого року агентство чекало 45 доларів за барель.

    Зазначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель – рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

    Читайте також: Чи перейде Україна з газу на водень? Усі деталі експерименту, який може змінити європейську енергетику
    Теги: нафта ЄС Німеччина ОПЕК ціни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies