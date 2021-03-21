  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Німеччина планує продовжити локдаун у квітні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У&nbsp;Німеччині за останню добу коронавірусом заразилися 13 733 людини, померли 99 хвори - Німеччина планує продовжити локдаун у квітні
    У Німеччині за останню добу коронавірусом заразилися 13 733 людини, померли 99 хвори

    У документі вказується, що поїздки і контакти повинні бути мінімізовані, а для в'їзду до Німеччини необхідно пройти карантин

    Німеччина розглядає можливість продовження жорсткого карантину в квітні, незважаючи на вуличні протести проти карантинних обмежень.

    Згідно з проєктом меморандуму між канцлером ФРН Ангелою Меркель і главами федеральних земель, яке є у розпорядженні AFP, частковий локдаун повинен бути продовжений у квітні через зростання захворюваності на Covid-19.

    У документі вказується, що поїздки і контакти повинні бути мінімізовані, а для в'їзду до Німеччини необхідно пройти карантин і показати негативний результат тесту на коронавірус.

    У Німеччині за останню добу коронавірусом заразилися 13 733 людини, померли 99 хворих.

    Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 2 659 516, летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, – 74 764.

    Нагадаємо, локдаун у Німеччині наразі діє до 28 березня. Разом із тим федеральна та місцеві влади домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження.

    Зокрема, відкрилися книжкові та квіткові магазини, крамниці садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

    Читайте також статтю:
    Теги: Німеччина Ангела Меркель карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies