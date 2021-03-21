Німеччина планує продовжити локдаун у квітні

У Німеччині за останню добу коронавірусом заразилися 13 733 людини, померли 99 хвори

У документі вказується, що поїздки і контакти повинні бути мінімізовані, а для в'їзду до Німеччини необхідно пройти карантин

Німеччина розглядає можливість продовження жорсткого карантину в квітні, незважаючи на вуличні протести проти карантинних обмежень.

Згідно з проєктом меморандуму між канцлером ФРН Ангелою Меркель і главами федеральних земель, яке є у розпорядженні AFP, частковий локдаун повинен бути продовжений у квітні через зростання захворюваності на Covid-19.

У документі вказується, що поїздки і контакти повинні бути мінімізовані, а для в'їзду до Німеччини необхідно пройти карантин і показати негативний результат тесту на коронавірус.

У Німеччині за останню добу коронавірусом заразилися 13 733 людини, померли 99 хворих.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії становить 2 659 516, летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, – 74 764.

Нагадаємо, локдаун у Німеччині наразі діє до 28 березня. Разом із тим федеральна та місцеві влади домовилася з 8 березня зняти деякі обмеження.

Зокрема, відкрилися книжкові та квіткові магазини, крамниці садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.