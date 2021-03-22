«Стамбул чекають неспокійні дні»: у місті почалася третя хвиля пандемії
Рішенням влади Стамбул був віднесений до «червоної» зони карантину
Причиною високої захворюваності на коронавірус у Стамбулі називають велику кількість невакцинованих людей
У турецькому Стамбулі почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Yeni Safak.
«Показник інфікування 100 тисяч осіб за сім днів у Стамбулі дуже високий – близько 178. Ситуація показує, що в місті спостерігається третя хвиля», – заявила членкиня наукової ради з питань коронавірусу при МОЗ Туреччини Серапе Шимшек Явуз.
Вона зазначила, що причиною високої захворюваності на коронавірус у Стамбулі є велика кількість невакцинованих людей.
«У найближчі тижні нас чекають неспокійні дні», – повідомила професорка.
Рішенням влади Стамбул був віднесений до «червоної» зони карантину – в місті діють жорсткі обмеження.
За останню добу в Туреччині на коронавірус захворіли понад 20 тисяч осіб, 102 людини померли. З початку епідемії кількість хворих перевищила 3 млн, число летальних випадків більше 30 тисяч.
Варто зазначити, що з 2 березня у Туреччині приступили до поступового зняття карантинних обмежень, незважаючи на стурбованість лікарів з приводу зростання захворюваності на Covid-19.
По всій Туреччині відновили очне навчання дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи. У провінціях з низьким і середнім рівнем ризику дозволили відкрити і середню школу.
«Число випадків зараження мутованим вірусом постійно зростає. Ми не бачимо умов для повернення до старої «нормальності». Політичні та економічні інтереси не повинні переважати над людським життям і наукою», – заявляли в Асоціації лікарів Туреччини.
До слова, один із курортів Туреччини закриють на півтора року.