«Стамбул чекають неспокійні дні»: у місті почалася третя хвиля пандемії

Рішенням влади Стамбул був віднесений до «червоної» зони карантину

Причиною високої захворюваності на коронавірус у Стамбулі називають велику кількість невакцинованих людей

У турецькому Стамбулі почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Yeni Safak.

«Показник інфікування 100 тисяч осіб за сім днів у Стамбулі дуже високий – близько 178. Ситуація показує, що в місті спостерігається третя хвиля», – заявила членкиня наукової ради з питань коронавірусу при МОЗ Туреччини Серапе Шимшек Явуз.

Вона зазначила, що причиною високої захворюваності на коронавірус у Стамбулі є велика кількість невакцинованих людей.

«У найближчі тижні нас чекають неспокійні дні», – повідомила професорка.

Рішенням влади Стамбул був віднесений до «червоної» зони карантину – в місті діють жорсткі обмеження.

За останню добу в Туреччині на коронавірус захворіли понад 20 тисяч осіб, 102 людини померли. З початку епідемії кількість хворих перевищила 3 млн, число летальних випадків більше 30 тисяч.

Варто зазначити, що з 2 березня у Туреччині приступили до поступового зняття карантинних обмежень, незважаючи на стурбованість лікарів з приводу зростання захворюваності на Covid-19.

По всій Туреччині відновили очне навчання дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи. У провінціях з низьким і середнім рівнем ризику дозволили відкрити і середню школу.

«Число випадків зараження мутованим вірусом постійно зростає. Ми не бачимо умов для повернення до старої «нормальності». Політичні та економічні інтереси не повинні переважати над людським життям і наукою», – заявляли в Асоціації лікарів Туреччини.

До слова, один із курортів Туреччини закриють на півтора року.