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    «Стамбул чекають неспокійні дні»: у місті почалася третя хвиля пандемії

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    Рішенням влади Стамбул був віднесений до &laquo;червоної&raquo; зони карантину - «Стамбул чекають неспокійні дні»: у місті почалася третя хвиля пандемії

    Рішенням влади Стамбул був віднесений до «червоної» зони карантину

    Причиною високої захворюваності на коронавірус у Стамбулі називають велику кількість невакцинованих людей

    У турецькому Стамбулі почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.

    Про це повідомляє Yeni Safak.

    «Показник інфікування 100 тисяч осіб за сім днів у Стамбулі дуже високий – близько 178. Ситуація показує, що в місті спостерігається третя хвиля», – заявила членкиня наукової ради з питань коронавірусу при МОЗ Туреччини Серапе Шимшек Явуз.

    Вона зазначила, що причиною високої захворюваності на коронавірус у Стамбулі є велика кількість невакцинованих людей.

    «У найближчі тижні нас чекають неспокійні дні», – повідомила професорка.

    Рішенням влади Стамбул був віднесений до «червоної» зони карантину – в місті діють жорсткі обмеження.

    За останню добу в Туреччині на коронавірус захворіли понад 20 тисяч осіб, 102 людини померли. З початку епідемії кількість хворих перевищила 3 млн, число летальних випадків більше 30 тисяч.

    Варто зазначити, що з 2 березня у Туреччині приступили до поступового зняття карантинних обмежень, незважаючи на стурбованість лікарів з приводу зростання захворюваності на Covid-19.

    По всій Туреччині відновили очне навчання дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи. У провінціях з низьким і середнім рівнем ризику дозволили відкрити і середню школу.

    «Число випадків зараження мутованим вірусом постійно зростає. Ми не бачимо умов для повернення до старої «нормальності». Політичні та економічні інтереси не повинні переважати над людським життям і наукою», – заявляли в Асоціації лікарів Туреччини.

    До слова, один із курортів Туреччини закриють на півтора року.

    Теги: Туреччина Стамбул карантин коронавірус
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