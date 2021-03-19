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    Активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта»

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    &laquo;Заправляєшся на БРСМ&nbsp;&ndash;&nbsp;фінансуєш Шарія&raquo;,&nbsp;&ndash; стверджують активісти&nbsp;&laquo;Національного Спротиву&raquo; - Активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта»
    «Заправляєшся на БРСМ – фінансуєш Шарія», – стверджують активісти «Національного Спротиву»

    «БРСМ-Нафта» звинувачують у фінансуванні проросійських сил

    Активісти руху «Національний Спротив» провели мітинг під офісом «БРСМ-Нафта». Вони закликали РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування проросійських сил цією компанією. Про це стало відомо з повідомлення організації у Facebook.

    «Ми закликаємо РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування антиукраїнських сил цією компанією. Винні мають бути покарані та притягнуті до відповідальності за державну зраду та фінансування тероризму», - зазначають в організації.

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    Активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта»
    Активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта»

    Під час акції понад півсотні представників «Національного Спротиву» палили фаєри, скандували гасла та тримали плакати: «CТОП Росія – СТОП БРСМ», «БРСМ – прокладка Кремля», «1 л. бензину з БРСМ – 1 куля в українського воїна», «Заправляєшся на БРСМ – фінансуєш Шарія», «Бензин з БРСМ – гроші Шарію». Протягом мітингу охоронці офісу «БРСМ-Нафта» стояли навпроти активістів із брандспойтом та вогнегасником.

    «Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайно перекрити джерела фінансування проросійських сил, зокрема – ОПЗЖ та партії Шарія, інакше українським патріотам доведеться зробити це самим», – наголосили представники «Національного Спротиву».

    Як повідомлялось раніше, журналісти-розслідувачі з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» випустили сюжет, де розповідається про фінансування діяльності політичного проєкту «Партія Шарія» мережею автозаправних станцій «БРСМ-Нафта». Автори розслідування посилаються на листування членів політичної сили.
    Теги: СБУ РНБО санкції бензин націоналісти активісти Анатолій Шарій
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