Активісти закликали РНБО ввести санкції проти мережі заправок «БРСМ-Нафта»

«БРСМ-Нафта» звинувачують у фінансуванні проросійських сил

Активісти руху «Національний Спротив» провели мітинг під офісом «БРСМ-Нафта». Вони закликали РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування проросійських сил цією компанією. Про це стало відомо з повідомлення організації у Facebook.

«Ми закликаємо РНБО накласти санкції на мережу БРСМ та її власників, а СБУ провести ретельне розслідування всіх фактів фінансування антиукраїнських сил цією компанією. Винні мають бути покарані та притягнуті до відповідальності за державну зраду та фінансування тероризму», - зазначають в організації.

Під час акції понад півсотні представників «Національного Спротиву» палили фаєри, скандували гасла та тримали плакати: «CТОП Росія – СТОП БРСМ», «БРСМ – прокладка Кремля», «1 л. бензину з БРСМ – 1 куля в українського воїна», «Заправляєшся на БРСМ – фінансуєш Шарія», «Бензин з БРСМ – гроші Шарію». Протягом мітингу охоронці офісу «БРСМ-Нафта» стояли навпроти активістів із брандспойтом та вогнегасником.

«Ми вимагаємо від правоохоронних органів негайно перекрити джерела фінансування проросійських сил, зокрема – ОПЗЖ та партії Шарія, інакше українським патріотам доведеться зробити це самим», – наголосили представники «Національного Спротиву».