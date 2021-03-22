Шмигаль: завершення «Північного потоку – 2» посилить агресію з боку Росії

Якщо «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні

На думку прем'єра України, завершенні будівництва російського газопроводу не може збігатися з інтересами ЄС

Європа не зацікавлена у завершенні будівництва газопроводу «Північний потік – 2», адже це посилить агресію з боку Росії.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt, яка вийде 22 березня, пише DW.

За словами Шмигаля, «якщо «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні».

«Це не може збігатися з інтересами ЄС», – вважає Шмигаль.

Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

Як повідомлялося раніше, американські конгресмени стурбовані через те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить «обов'язкові санкції» щодо «Північного потоку – 2».

Також сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував затвердження Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в бездіяльності щодо «Північного потоку – 2».

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.