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    Економіка та фінанси

    Шмигаль: завершення «Північного потоку – 2» посилить агресію з боку Росії

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    Якщо &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні - Шмигаль: завершення «Північного потоку – 2» посилить агресію з боку Росії
    Якщо «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні

    На думку прем'єра України, завершенні будівництва російського газопроводу не може збігатися з інтересами ЄС

    Європа не зацікавлена у завершенні будівництва газопроводу «Північний потік – 2», адже це посилить агресію з боку Росії.

    Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt, яка вийде 22 березня, пише DW.

    За словами Шмигаля, «якщо «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні».

    «Це не може збігатися з інтересами ЄС», – вважає Шмигаль.

    Нагадаємо, минулого тижня держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

    Як повідомлялося раніше, американські конгресмени стурбовані через те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить «обов'язкові санкції» щодо «Північного потоку – 2».

    Також сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував затвердження Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в бездіяльності щодо «Північного потоку – 2».

    Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.

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    Теги: ЄС Росія енергетика Європа агресія Північний потік-2 Денис Шмигаль
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