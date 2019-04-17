«Нафтогаз» має законне право не піднімати з травня ціни на газ - Міненерговугілля



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На переконання юристів Міненерговугілля, для того, щоб «Нафтогаз» міг продавати газ населенню дешевше, так зване ПСО відміняти не обов’язково

Державна компанія НАК «Нафтогаз України», відповідно до Постанови КМУ №293, зобов’язана з травня знизити ціни на газ для населення. Якщо промисловість купує блакитне паливо дешевше, населення не може платити більше.

Про це йдеться у листі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України НАК «Нафтогаз України», повідомляє прес-служба відомства.

На переконання юристів Міненерговугілля, для того, щоб продавати газ населенню дешевше, так зване ПСО відміняти не обов’язково. Адже стаття 11 Закону України «Про ринок природного газу» не обмежує повноважень уряду щодо кількості актів, які мають бути прийняті стосовно покладення спеціальних обов’язків на суб'єктів ринку.

«Міненерговугілля звертає увагу державної компанії НАК «Нафтогаз України» на те, що згідно зі статтею 17 Конституції України, всі постанови і розпорядження, які видає Кабінет міністрів, є обов’язковими до виконання», - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 3 квітня ухвалив постанову №293, яка надає можливість «Нафтогазу» знизити ціни на газ для населення.

Згідно з урядовим рішенням, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови передоплати.

Якщо ціна для промисловості зростає, «Нафтогаз» має продавати газ для населення за ціною, визначеною Постановою КМУ №867.

Раніше повідомлялося, що керівник газового дивізіону «Нафтогазу» Андрій Фаворов заявив, що «Нафтогаз» не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення.