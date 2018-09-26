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    «Нафтогаз» показав, як продаватиме паливо «по-новому»

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    «Нафтогаз» показав, як продаватиме паливо «по-новому»

    «Нафтогаз» заснував три дочірні компанії для постачання газу

    «Нафтогаз» показав, як через свої дочірні компанії продаватиме природний газ населенню.

    Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

    «Нафтогаз» заснував три дочірні компанії для постачання газу, які отримали необхідні ліцензії від регулятора», — сказано у повідомленні.

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    «Нафтогаз» показав, як продаватиме паливо «по-новому»
    «Нафтогаз» показав, як продаватиме паливо «по-новому»
    «Нафтогаз» показав, як продаватиме паливо «по-новому»

    Зокрема передбачається, що «Нафтогаз» імпортуватиме газ та продаватиме його за ринковою ціною своєму торговому підрозділу «Нафтогаз Трейдинг». «Укргазвидобування» також продаватиме газ «Нафтогаз Трейдингу» і також за ринковою ціною.

    У свою чергу «Нафтогаз Трейдинг» продаватиме газ компаніям «Нафтогаз Тепло» та «Газопостачальна компанія Нафтогаз».

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