«Нафтогаз» показав, як продаватиме паливо «по-новому» графіка



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«Нафтогаз» заснував три дочірні компанії для постачання газу

«Нафтогаз» показав, як через свої дочірні компанії продаватиме природний газ населенню.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Twitter.

«Нафтогаз» заснував три дочірні компанії для постачання газу, які отримали необхідні ліцензії від регулятора», — сказано у повідомленні.

Зокрема передбачається, що «Нафтогаз» імпортуватиме газ та продаватиме його за ринковою ціною своєму торговому підрозділу «Нафтогаз Трейдинг». «Укргазвидобування» також продаватиме газ «Нафтогаз Трейдингу» і також за ринковою ціною.

У свою чергу «Нафтогаз Трейдинг» продаватиме газ компаніям «Нафтогаз Тепло» та «Газопостачальна компанія Нафтогаз».