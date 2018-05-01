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    Нафтогаз від сьогодні підняв ціни на газ для промисловості

    У порівнянні з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни збільшено на 5,2-5,5%
    З 1 травня 2018 року діють нові цінові пропозиції Нафтогазу на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У НАК нагадують, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом. А також, що
    • Сьогодні, 14:25
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    У порівнянні з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни збільшено на 5,2-5,5%

    З 1 травня 2018 року діють нові цінові пропозиції Нафтогазу на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.

    У НАК нагадують, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом. А також, що кінцевий споживач окремо має сплатити вартість транспортування газу магістральними і розподільчими трубопроводами.

    У порівнянні з цінами на квітень 2018 року, у травні ціни збільшено на 5,2-5,5%.

    Також у компанії нагадали, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

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