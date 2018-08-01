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    Напад на Гандзюк: чиновницю з Херсону літаком транспортували до Києва

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    <div class="fn6bCb">Катерину Гандзюк літаком доправили у Київський опіковій центр</div> - Напад на Гандзюк: чиновницю з Херсону літаком транспортували до Києва
    Катерину Гандзюк літаком доправили у Київський опіковій центр

    В Києві постраждалу внаслідок нападу вже чекала карета швидкої

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що літак з виконувачкою обов’язків керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк, яку напередодні облили невідомою речовиною, приземлився на аеродромі в Києві.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Постраждалу внаслідок нападу в Херсоні вже чекала карета швидкої, надалі її здоров’ям опікуватимуться київські лікарі.

    До цього Гандзюк перебувала у відділенні реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні.

    Нагадаємо, невідомий облив працівницю міськради Херсона, місцеву активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Внаслідок нападу у Гандзюк травмовані тулуб, рука (більше 30% тіла) і ліве око.

    Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

    Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».


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