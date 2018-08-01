Стало відомо, що Гандзюк облили сірчаною кислотою



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Відділ комунікації поліції Херсонської області Зловмисник, який напав з кислотою на Гандзюк

Внаслідок нападу у жінки травмовані тулуб, рука та ліве око

За висновками експертів, невідомий облив працівницю міськради Херсона, місцеву активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Про це заявив на брифінгу 1 серпня заступник начальника Головного управління Нацполіції в Херсонській області Микола Вербицький.

Як повідомляє місцеве видання Херсон Daily, нападник вилив на жінку близько літри рідини.

Внаслідок нападу у Гандзюк травмовані тулуб, рука (більше 30% тіла) і ліве око.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

Постраждала знаходиться у реанімаційному відділенні. Жінка отримала близько 30% опіків шкіри.

Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».