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    Стало відомо, що Гандзюк облили сірчаною кислотою

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    Зловмисник, який напав з кислотою на Гандзюк - Стало відомо, що Гандзюк облили сірчаною кислотою
    Відділ комунікації поліції Херсонської області
    Зловмисник, який напав з кислотою на Гандзюк

    Внаслідок нападу у жінки травмовані тулуб, рука та ліве око

    За висновками експертів, невідомий облив працівницю міськради Херсона, місцеву активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Про це заявив на брифінгу 1 серпня заступник начальника Головного управління Нацполіції в Херсонській області Микола Вербицький.

    Як повідомляє місцеве видання Херсон Daily, нападник вилив на жінку близько літри рідини.

    Внаслідок нападу у Гандзюк травмовані тулуб, рука (більше 30% тіла) і ліве око.

    Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

    Постраждала знаходиться у реанімаційному відділенні.  Жінка отримала близько 30% опіків шкіри.

    Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».

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