Нардеп Гончаренко закликав мешканців Кубані згадати про свою незалежність



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Гончаренко пояснив, чому українцям важливо пам’ятати про Кубань

16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської народної республіки.

Про це розказав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму YouTube-каналі та привітав з цим святом етнічних українців регіону.

«Я вітаю всіх, для кого Кубань – не порожній звук. Я вітаю всіх, хто розуміє, що це не просто один з регіонів Російської Федерації …», – сказав він.

Гончаренко пояснив, чому нам важливо пам’ятати про Кубань.

«Кубань – це, по суті, ще одна форма української державності. Ця територія споконвіку пов’язана з Україною і українцям. Наша історія не може бути повною без згадки про Кубань, Зелений, Малиновий клин і всі інші землі, заселені українцями», – заявив він.

Гончаренко також зазначив, що Кубань – це нагадування про те, що може статися, якщо ми перестанемо чинити опір.

Він додав, що Росія є в’язницею народів, в якій Кубань стане нашим островом свободи.

«Ідентичність кубанців була стерта в результаті злочинної політики жорстокої асиміляції Кремля, яку він проводив по всім підкореним народам. Традицію справжнього козацтва замінили «рядженими». Тому що козаками не можуть себе називати ті, хто прислуговує кремлівському царю і бореться проти всіх, хто прагне до свободи. Росія – тюрма народів, а Кубань, безумовно, стане нашим «островом свободи», – сказав нардеп.

Нагадаємо, у жовтні народні депутати України на чолі з Олексієм Гончаренком створили депутатське об'єднання, яке опікуватиметься поверненням в українське соціальне та культурне поле етнічних територій, зокрема Кубані.